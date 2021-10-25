Тюменским родителям расскажут, как уберечь ребенка от буллинга Фото: Татьяна Коркина

Уверен ли в себе ваш ребенок? Задавали ли вы себе такой вопрос хотя бы один раз? Чем больше неуверенности в себе, тем больше вероятность, что именно этот ребенок будет активно дразнить других. А все потому, что он панически боится того, что кто-то узнает про его недостатки и слабости.

Если ребенка обесценивают (подшучивают, не слушают, насмехаются и т.п.) дома в семье, то точно также он будет общаться со сверстниками в школе. Либо, когда он столкнется с таким обращением по отношению к себе вне семьи, он будет считать это нормой. Это ли не поводы, чтобы задуматься?

- Травля ребёнка, или как её ещё называют буллинг, очень серьёзно! Дети не всегда знают, к кому можно обратиться за помощью, либо вообще боятся за этой помощью обращаться, так как им угрожают! Поэтому нам, родителям, очень важно уметь вовремя распознавать травлю, а также оперативно реагировать и пресекать её, - считает педагог-психолог, руководитель проекта "Факультет осознанного родительства" Наталия Ситова.

Как защитить своего ребенка от травли? Как не допустить, чтобы ваш ребенок становился агрессором? Что делать и чего категорически не делать - обо всем этом поговорим 27 октября в 13-30 часов в прямом эфире в нашем аккаунте инстаграм @detkityumen.ru с психологом-консультантом «Службы психологической помощи» Юлией Лукашенок. Тема прямого эфира: "Травля ребенка. Когда стоит вмешаться?"

Вы можете задавать Ваши вопросы психологу заранее в ТЕМЕ на ФОРУМЕ. Также можно задать свои вопросы в прямом эфире во время семинара.

Напомним, проект «Факультет осознанного родительства» начал свою работу неделю назад и наша первая тема, которая была озвучена, это тема «Если ребенок врет...» Ознакомиться с материалами по этой теме, Вы сможете в нашей Библиотеке.

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