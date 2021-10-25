Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 октября 2021 года увеличилось на 326 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 октября 2021 года увеличилось на 326 человек. Таким образом, общее число заразившихся «короной» с начала пандемии составило 68 778 человек.

По данным оперштаба Тюменской области, за сутки выздоровели 114 человек (за весь период – более 57 тысяч человек). Заболели 42 ребенка, столько же находятся на искусственной вентиляции легких. Под медицинским наблюдением остаются 33 157 человек.

Против коронавируса вакцинированы 654 973 человека, полный курс прошли 608 638 человек. В департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что среди вакцинированных количество летальных случаев от коронавируса составило 0,01%. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания до заражения «короной».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области ужесточили режим повышенной готовности до 31 декабря 2021 года. С 15 ноября в Тюменской области вводят QR-коды, запрещена ночная работа общепита, вход в ТРЦ для детей младше 18 лет разрешен только с родителями.