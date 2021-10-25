На форуме «СберБизнес | Live» в Тюмени советы от признанных экспертов получили руководители двух региональных компаний

Фото: Сбербанк

Более 1000 предпринимателей стали участниками форума СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса». Порядка 50 человек принимали очное участие, остальные – в онлайн-формате на платформе sberbusiness.live.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев: «Уверен, что сегодняшняя встреча будет полезной инвестицией в образование для всех участников мероприятия. Желаю хорошего настроения и продуктивной работы на благо вашего бизнеса. Пусть полученные знания помогут сделать бизнес лучше и эффективнее».

В ходе трехчасового форума ведущие эксперты – российский маркетолог Игорь Манн, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и эксперт в создании личного бренда Роман Тарасенко – разбирали действующие бизнес-кейсы тюменских предпринимателей. Также экспертную оценку бизнеса предоставлял депутат Тюменской областной думы, президент группы компаний «Автоград» Алексей Салмин.

Фото: Сбербанк

Первым эксперты рассмотрели бизнес-кейс производства автозапчастей компании ЗАО «Тюменский машиностроительный завод», который представлял коммерческий директор Сергей Чирков. Второй кейс – туристическая компания ООО «ТК «Планета-Тур», представленная директором Ириной Якимовой.

В ходе своего выступления Игорь Манн дал рекомендации всем участникам мероприятия. Он рассказал о применении точек контакта с клиентами на b2b и b2c рынках, том, как они устроены и как помогают эффективности бизнеса. Спикер поделился собственным чек-листом хорошего нейминга для представления бизнеса целевой аудитории.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

– Поддержка малого бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Мы создаём новые продукты и сервисы для эффективного ведения бизнеса. Также мы уделяем большое внимание поддержке и развитию предпринимателей. На различные образовательные мероприятия для представителей бизнеса мы всегда приглашаем лучших спикеров, которые делятся накопленным опытом и помогают адаптировать бизнес-процессы в современных условиях. На форуме тюменские представители бизнеса получили ценные советы от признанных экспертов в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и эмоционального интеллекта. Уверен, что внедрение полученных рекомендаций помогут достигнуть в бизнесе новых результатов.

Алексей Салмин, депутат Тюменской областной думы, президент группы компаний «Автоград»:

– Мероприятие полезно для предпринимателей любой сферы деятельности. Проведение в онлайн-формате позволяет большему количеству представителей бизнеса принять участие. Приглашённые эксперты при разборе региональных кейсов смогли дать полезные советы, которые помогут предпринимателям стать сильнее и успешнее. Я уже получил положительный отклик от коллег о проведенном мероприятии в Тюмени.