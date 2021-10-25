В Тюменской области за субботу и воскресенье поймали 40 пьяных водителей Фото: Татьяна Коркина

Сорок пьяных водителей поймали в прошедшие выходные в Тюменской области: всех отстранили от управления автомобилями, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Один из них спровоцировал ДТ, которое произошло в ночь с 23 на 24 октября 2021 на ул. Пермякова, 62. Здесь 51-летний водитель «Киа Рио» ударился об «Датцун», и тот отбросило на «Опель». Из-за ДТП 18-летняя пассажирка «Датцун» и нетрезвый водитель «КИА» получили ушибы.

А ещё автоинспекторы полка ДПС ГИБДД выявили 20 нарушений правил дорожного движения: у шести автомобилей выявили незаконную тонировку, а у 11-ти водителей не было полисов обязательного страхования. Ещё три автомобиля катались по дорогам без прав.

В эти выходные «проверки на трезвость» пройдут во всех городах Тюменской области.