Елка, комьюнити, мастер-классы: в Тюмени прошла новая встреча клуба самозанятых

«Клуб самозанятых граждан» – единственное в Тюменской области сообщество самозанятых, в которое вступило уже более 650 человек. На очной встрече участники, представители власти и бизнес-сообщества вместе открыли первую елку в регионе в 2021 году.

Открытие первой елки в Тюменской области – 2021

Открытие прошло в торжественной обстановке. Заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Роман Веселин, директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов и директор Центра занятости населения Оксана Астафьева вместе с самозанятыми создали оригами в виде ракет. Такие украшения символизируют успешный старт для тех, кто уже состоит в сообществе.

Об идее мероприятия рассказал исполнительный директор ТРО «ОПОРА РОССИИ» Наиль Хакимов: «В самом начале бизнеса самозанятые, как правило, работают самостоятельно. Есть ощущение, что они остаются один на один со своим бизнесом, проблемами и сомнениями, поэтому мы решили подарить им немного новогоднего чуда и напомнить о том, что они не одиноки, что есть комьюнити самозанятых Тюменской области».

Особую дружескую атмосферу мероприятия отметил и заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Роман Веселин: «Ценность многогранна: здесь заводятся новые дружеские связи между людьми, и тем самым мы показываем, что в этом сообществе находятся наши соседи и друзья. На самом деле не какой-то это клуб избранных и самозанятость, это нечто-то сложное. Мощный эффект развития института самозанятых дает общение, социальные сети и образовательные программы».

Мастер-класс и нетворкинг

С мастер-классом об основах продвижения для самозанятых выступил председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства ТРО «ОПОРА РОССИИ» и руководитель креативного агентства FOL`GA Дмитрий Петрулев. Он рассказал самозанятым о том, с чего начать развитие личного бренда в социальных сетях и как больше зарабатывать на этом. После образовательной части мероприятия у всех участников была возможность применить полученные знания на практике. На нетворкинге от председателя комитета по развитию института самозанятых Олеси Тихомировой самозанятые обменивались друг с другом визитками и подписывались в социальных сетях, создавали первые коллаборации.

Антон Зарубин, владелец шоколадного ателье, рассказал о пользе таких мероприятий для самозанятых: «Я пришел сюда зарядиться энергией, познакомиться с людьми, найти любителей шоколада и получить новые знания по продвижению. Ребята в сообществе позитивные, есть и начинающие, и уже профессионалы, со всеми обменялся контактами. Для себя отметил несколько «коллег по цеху», с которыми планирую в дальнейшем сотрудничать: видеооператор, организатор выставок и декоратор».

Фото: Опора России

Консультации

На встрече самозанятые могли получить ответы на вопросы по финансовой поддержке, юридическим тонкостям нового налогового режима, продвижению и многим другим. Николай Пуртов, директор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» ответил, с какими вопросами чаще всего обращаются самозанятые и чем организация им помогает: «Самозанятые в первую очередь спрашивают, где взять деньги на развитие собственного дела, во вторую – где получить профессиональную консультацию, и в третью – как повысить свою личную эффективность». Фонд ИАТО предоставляет самозанятым микрозаймы под льготный процент, оказывает юридические и профессиональные консультации, помогает с продвижением и ведет свои образовательные программы.

– Здесь ты понимаешь, что ты не один бьешься со своим вопросом, таких людей много и вы можете помочь друг другу. Понравилось, что с экспертами можно пообщаться напрямую, не нужно никуда писать, звонить и ждать ответ. Все вопросы решаются в моменте, что помогает быстрее расти и развиваться, – отметила участница мероприятия кожевенник Екатерина Северюгина.

Ярмарки

На выставке свои товары представляли 15 человек: натуральные украшения, домашние сладости, композиции из суккулентов, микрозелень и многое другое. Игорь Корольков, автор крафтовых консерваций: «На самом деле я пришел сюда больше за общением. Все самозанятые, на мой взгляд, должны держаться вместе, каждый из нас производит индивидуальный продукт, здесь нет конкурентов, а есть партнеры». Игорь подчеркнул, что такие мероприятия не просто помогают почувствовать себя частью большого сообщества, но также повышают узнаваемость личного бренда.

Для справки

Федеральный проект «Поддержка самозанятых граждан» входит в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Организаторы: правительство Тюменской области, фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», центр «Мой бизнес» при поддержке Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».