Банк Уралсиб вошел в рейтинг ипотечных программ для молодых заемщиков Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Две ипотечные программы Банка Уралсиб вошли в рейтинг ипотечных программ для молодых заёмщиков. Портал Сравни.ру выбрал 6 банковских предложений, которые доступны заемщикам с 18 лет. В рейтинг попали собственные ипотечные программы Банка Уралсиб «Строящееся жилье» и «Готовое жилье».

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА «КП»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B1» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».