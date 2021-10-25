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Экономика25 октября 2021 9:51

Налоговики: почти треть тюменских предприятий не отражают всю выручку через контрольно-кассовую технику

Нарушения выявили в 30% случаев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Нарушения выявили в 30% случаев

Нарушения выявили в 30% случаев

Фото: Татьяна Коркина

Налоговые органы Тюменской области продолжают выявлять предприятия общественного питания, которые не полностью отражают выручку через контрольно-кассовую технику (ККТ). В рамках реализации пятого этапа отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание» под контроль попали 376 адресов общепита.

В октябре 2021 года налоговики провели 101 проверку, и более чем в 30% случаях были выявлены нарушения. Все налогоплательщики, которые не полностью отразили выручку через ККТ, привлечены к административной ответственности. Их обязали устранить все нарушения. Если они не исполнят предписания и не вовремя выплатят штрафы, материалы дела передадут приставам, а сами штрафы увеличатся вдвое.

Совсем скоро налоговики планируют проверить ещё более 200 точек общепита.

Напомним, что в Тюменской области продавцы на рынках обязаны фиксировать все производимые расчеты через ККТ.