На 84-м году жизни скончался президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов

В Тюмени на 84-м году жизни скончался президент Союза строителей Тюменской области, инженер-строитель Игорь Спиридонов. О его смерти на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

- За 60 лет работы он прошел путь от мастера треста до президента одного из наиболее активных и работоспособных региональных Союзов строителей. Он внес неоценимый вклад в развитие Тюмени, вел активную общественную работу, был неравнодушным человеком, любящим свой город, - написал Заболотный.

Игорь Спиридонов родился 7 мая 1938 года в Омске. В 1958-м году окончил Омский строительный техникум по специальности «техник-путеец» и Сибирский автомобильно-дородный институт им. В.В. Куйбышев в 1965 году по специальности «инженер». Игорь Александрович участвовал в строительстве вторых путей железной дороги Барнаул – Омск в Алтайском крае, обустройстве аэропортов в Тобольске, Салехарде и Урае. С 2002 года занимал пост президента Союза строителей Тюменской области.