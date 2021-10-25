В Тюмени разбойник, угрожавший расправой главбуху компании, отправится в тюрьму на 8,5 лет

В Тюмени разбойник, угрожавший расправу главбуху компании, отправится в тюрьму на 8,5 лет Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, который без регистрации жил в Краснодарском крае. Обвиняемый признан виновным в групповой краже с незаконным проникновением в жилище, пособничестве в разбое и, собственно, в самом разбое.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2011 год уроженец Тюмени договорился с двумя знакомыми о том, чтобы напасть на бухгалтера одной из компаний. Дело в том, что они хотели похитить 1 миллион рублей, о которых рассказала жена подозреваемого, работавшая замом главбуха. Во время разбоя сообщники мужчины завладели деньгами предприятия, угрожая бухгалтеру насилием, пока «глава» ждал их в автомобиле.

Позже, в октябре 2011 года, подозреваемый с двумя соучастниками похитил на заправке в Тюменском районе ещё 350 тысяч рублей. После преступлений мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

Задержали обвиняемого в апреле 2021 года в Краснодарском крае и отправили в Тюмень, чтобы провести расследование. Теперь ему предстоит провести 8,5 лет в колонии строгого режима. Его сообщникам и жене приговоры вынесли ещё в 2012 – 2013 годах.