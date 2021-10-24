Через сервис «одного окна» тюменцы могут решить свои проблемы

Уточнить, за что были сняты деньги, горожане могут в специальном отделении федеральной службы Фото: Мария Толстихина

Решить все свои проблемы, получить консультации и уточнить, за что были сняты деньги, горожане могут в специальном отделении федеральной службы, расположенной на улице Пермякова, 5. Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

– У нас появились две больших зоны: для ожидания и для приема граждан. Есть электронная очередь, 11 окон, – рассказала представитель управления Алена Доцкевич.

Она также выразила сожаление, что люди относится к сотрудникам ФССП достаточно предвзято.

– Почему граждане не любят судебных приставов? Они же просто контролируют решение судов. Представляете, что случится, если люди перестанут исполнять предпринятые к ним меры воздействия – для чего тогда вообще нужна будет системная система? Я хочу, чтобы люди знали, что мы доступны, что мы открыты и готовы помочь каждому, кто сталкивается с проблемами должника, – заключила специалист.