Тюменцам предлагают посоревноваться в конкурсе социальных проектов

Заявки на участие принимают до 25 октября Фото: Мария Толстихина

В Тюмени проходит конкурс на лучшие социальные проекты в сфере молодежной политики города. Победители попадут в особый сборник. Отправить заявки тюменцы могут до 25 октября. Об этом сообщает издание «Вслух.ру».

Выбирать победителя будут специалисты по работе с молодежью и представители НКО. Сборник презентуют на форуме тюменской молодежи «Мост».

Нужно заполнить анкету по ссылке: https://clck.ru/QcpFx и отправить на почту 89048878272@mail.ru логотип организации, логотип проекта и пять фотографий хорошего качества, которые отражают деятельность в рамках проекта. Удачи!