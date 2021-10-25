В Тюмени модник украл из бутика брендовые джинсы за 60 тысяч и продал их за кругленькую сумму

Модник украл из бутика брендовые джинсы за 60 тысяч и продал их за кругленькую сумму Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже брендовой одежды. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, о том, что неизвестный похитил из торгового зала дорогие джинсы за 60 тысяч рублей, рассказал представитель одного из местных магазинов.

Полицейские опросили очевидцев, посмотрели видео с камер наблюдения и нашли подозреваемого. Оказалось, что мужчина воспользовался невнимательностью продавцов, стащил джинсы и быстро покинул бутик. Злоумышленника задержали: по его словам, джинсы он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы. Похититель джинсов находится под подпиской о невызде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что другой тюменец хотел украсть понравившиеся ему вещи. Долго думать он не стал, а просто надел их на себя.