В Тюмени 25 октября 2021 погаснет один светофор с 13 до 16 часов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 25 октября, с 13 до 16 часов погаснет один светофор, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». Речь идет о регулировщике, который отключат на перекрестке улиц Чаплина и Демьяна Бедного, в связи с плановыми работами на электросетях. Водителей просят принять информацию во внимания и заранее выбирать маршрут следования. Смотрите ниже, где его отключат:

Светофор погаснет на перекрестке Чаплина и Демьяна Бедного. Фото: скриншот

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени маршрутам № 1, 1д, 45, 50, 71, 71д, 83, 84, 86, 91 добавили остановки. А ещё мы рассказывали, что в конце сентября в городе появилось сразу пять новых остановках, одна из них – «Сквер «Песочные часы»».