Как отправлять посылки за границу, рассказали тюменцам

Если клиент впервые отправляет посылку за рубеж, рекомендуется изучить информацию о габаритах отправляемых посылок Фото: Мария Толстихина

Сколько будет идти посылка за рубеж, нужно ли заполнять декларацию и как быть с оплатой, если произошла ошибка с весом, рассказала Megatyumen.ru.

– На сайте «Почты России»и в мобильном приложении есть калькулятор, который рассчитает сумму и срок доставки. При отправке за границу калькулятор покажет сроки доставки только до определенной страны. Дальше посылка проходит таможню, поэтому доставка посылки до получателя займет чуть больше времени, – отметили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

В случае если клиент впервые отправляет посылку за рубеж, рекомендуется изучить информацию о габаритах отправляемых посылок и списке разрешенных товаров для отправки. Всю информацию можно прочесть на сайте почты.

– Важно помнить о необходимости задекларировать товарное вложение в международную посылку. Таможенная декларация для международных посылок с товарным вложением обязательна, за исключением 4 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В эти страны можно отправить посылку без таможенного декларирования, – заключили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».