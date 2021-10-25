В селе под Тюменью мужчина убил 73-летнюю пенсионерку и её 61-летнего сожителя

Подозреваемого в убийстве в Омутинском нашли быстро Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух людей в Омутинском районе. По данным пресс-службы ведомства, около 9 часов утра 22 октября 2021 в частном доме в селе Омутинское нашли два тела – 73-летней женщины и её 61-летнего сожителя. На трупах обнаружены следы насилия.

Следователи и оперативники раскрыли преступление в кратчайшие сроки. Подозреваемого мужчины оперативно нашли и задержали: им оказался судимый омутинец, знакомый со своими жертвами. Сейчас подозреваемого задержали, совсем скоро ему предъявят обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на проселочной дороге Омутинского района Тюменской области 31-летний мужчина расстрелял своего знакомого.