В Тюмени подорожает проезд на общественном транспорте

Билет подорожает на один рубль Фото: Мария Толстихина

С 2022 года стоимость билета в маршрутках и автобусах вырастет на один рубль. Такое решение действует в рамках программы повышения стоимости проезда в общественном транспорте, рассчитанная на три года.

Программа стартовала в 2021 году. В год стоимость проезда будет повышаться на 1 рубль. Следует отметить, что при безналичном расчете, будет действовать скидка в 1 рубль, т.е. стоимость проезда с 1 января 2022 года за наличный расчет будет 29 рублей, а при оплате картой - 27 рублей. Кроме того, сохранятся все социальные льготы.

- Определение долгосрочных тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом осуществляется с применением метода индексации с учетом долгосрочных параметров развития экономики, определенных Министерством экономического развития Российской Федерации, - заключили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.