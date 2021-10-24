В Тюмени формируют киберспортивную сборную

В Тюменской области сформируют сборную киберспортсменов Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области сформируют сборную киберспортсменов, которые будут представлять наш регион на всероссийских соревнованиях. Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

Председатель отделения Роман Чуйко назвал такую задачу одной из самых главных для регионального отделения Федерации компьютерного спорта России. Он назвал два важных мероприятия, к которым начнут готовить тюменцев. Первое – Всероссийская киберспортивная студенческая лига, на участие в которой отделение ФКС вскоре начнет прием заявок. Второе – чемпионат России по киберспорту в 2022 году.

– Мы должны провести тренировочные сборы, организовать подготовку наших региональных победителей, чтобы они наиболее эффективно выступили на финальных стадиях и дошли до призовых мест, – заключил Роман Чуйко.