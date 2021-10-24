Тюменцам рассказали, что делать с листвой на участке

Можно листву и не собирать, но обработать стоит Фото: Мария Толстихина

Собирать листву лучше, когда дерево полностью оголилось. Но что делать с ней потом? Ответ нашелся у «Вслух.ру».

Использовать листву можно, например, для укрывания пионов и земляники, а весной ее стоит убрать как можно раньше, чтобы растение не прело. По словам руководителя «Академии садоводства» Нины Щербаковой, из листвы получается отличный компост — его потом можно использовать как основу для грядки под бахчевые.

- Нужно собрать их в кучку, залить компостирующим раствором, засыпать грунтом и укрыть целлофаном. Так листва за зиму перепреет и получится хорошая основ, - пояснила садовод.

Можно листву и не собирать, но все же ее следует обработать медным или железным купоросом для уничтожения бактерий.