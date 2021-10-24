Тюменская инфекционная больница одна из первых в России начала борьбу с коронавирусом

С начала пандемии во всех моноинфекционных филиалах тюменской ОИКБ прошли лечение более 16 тысяч пациентов Фото: Мария Толстихина

В Тюмени врачи основного корпуса Областной инфекционной клинической больницы одни из первых в России вылечили первого реанимационного пациента от этого опасного заболевания. Моноинфекционный госпиталь развернут и работает там с апреля 2020 года.

В последние дни октября коллектив инфекционной больницы вспоминает ее первого главного врача, которому в 2021 году исполнилось бы 100 лет, – Исаака Лопатухина, ветерана Великой Отечественной войны, отличника здравоохранения, Заслуженного врача РСФСР.

Он вступил в должность главврача инфекционной больницы г. Тюмени в 28 лет, в феврале 1949 года. Исаак Лопатухин сумел привлечь в больницу неравнодушных и грамотных специалистов, создал мощный квалифицированный коллектив, а коечный фонд больницы вырос от 40 до 210 единиц. Именно им были заложены традиции, когда общими усилиями побеждали вспышки опасных инфекционных болезней.

С начала пандемии во всех моноинфекционных филиалах тюменской ОИКБ прошли лечение более 16 тысяч пациентов, в том числе за 9 месяцев текущего года – около 10 тысяч