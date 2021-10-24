Тюменский регион лидирует в УрФО по вводу жилья

За 8 месяцев текущего года в Тюменской области введено 670,6 тысяч кв. метров жилья Фото: Мария Толстихина

По данным Тюменстата, всего введено 413,3 кв. м общей площади жилых помещений в расчете на 1000 человек, в том числе индивидуальными застройщиками 279,6 кв. м. Об этом сообщил «Вслух.ру».

В планах на 2021 год — построить и ввести 1 тыс. 560 тыс. кв. метров жилья. Традиционно основной объем вводимого жилого фонда приходится на четвертый квартал.

По данным за 8 месяцев текущего года в Тюменской области введено 670,6 тысяч кв. метров жилья, сообщает главное управление строительства.