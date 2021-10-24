В Тюменской области востребованы промышленные альпинисты

Шесть работодателей находятся в поиске промышленных альпинистов Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области шесть работодателей находятся в поиске промышленных альпинистов. По данным аналитического центра, медианная зарплата, то есть сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников, у промышленных альпинистов в Тюмени выше, чем в Тюменской области.

В столице региона в третьем квартале этого года таким специалистам предлагали 100 000 рублей в месяц, в области – 70 000 рублей. Год назад суммы были одинаковые – по 50 000 рублей. Один из работодателей предлагает зарплату до 350 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала, что в Тюменской области снизилось число жителей, ищущих работу. На одного соискателя приходится по три вакансии. По традиции, лидирует сфера строительства, где требовалось более 5,2 тыс. работников.