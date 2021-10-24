Директор тюменского театра кукол покинул свой пост

Фото: Правительство Тюменской области

Василий Пустыльников оставляет должность директора Тюменского театра кукол. Пустыльников руководил театром с 1998 года. Об этом сообщил «Вслух.ру».

- Как и во всех отраслях, в культуре, в том числе на федеральном уровне, происходит обновление управленческого корпуса учреждений. В октябре 2021 года произошли изменения в руководстве Тюменского театра кукол: прекращены трудовые отношения с Пустыльниковым В. Н. Тем не менее, надеемся, что профессионализм и опыт Василия Николаевича будет востребован в Тюменском концертно-театральном объединении в творческих проектах Управления по организации и проведению областных мероприятий, - прокомментировали пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Сам же Пустыльников рассказал, что его уволила руководитель Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева, с которой у бывшего директора театра был конфликт.