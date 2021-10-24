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Происшествия24 октября 2021 8:20

16-летнего тюменского подростка нашли мертвым в кювете

Мария Толстихина
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Вчера в Вагайском районе местные жители нашли подростка рано утром в кювете на ул. Дорожной в поселке Заречный. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, подросток на мотоцикле съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся. Через месяц молодому человеку должно было исполниться 17 лет. Права управления транспортом он не имел.

Сам же мотоцикл принадлежит жителю Омутинского района. Обстоятельства трагедии выясняются.