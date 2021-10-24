Тюменские студенты поборются за выигрыш премии «Студент года-2021»

Фото: ТюмГУ Вконтакте Фото: соцсети

От Тюменской области на Всероссийский этап премии «Студент года-2021» в Томск поедут 9 студентов и 9 студенческих объединений. Финал состоится с 6 по 11 ноября для студентов профессиональных образовательных организаций и с 13 по 18 ноября для студентов высших учебных заведений. Об этом рассказала «МегаТюмень».

Финалистами стали 1 000 студентов из 71 региона России. Тюменскую область в финале представят 4 студента и 6 студенческих объединений от высших учебных заведений, и 5 студентов и 3 студенческих объединения от профессиональных образовательных организаций. Победители премии определятся по итогу конкурсных испытаний.

Участников ждут как индивидуальные задания, так и коллективные: тестирования, кейсы, открытые уроки, ролевые игры, дебаты. Членами жюри станут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности. Желаем удачи тюменским ребятам!