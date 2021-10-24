Тюменский поселок признали лучшим на всероссийском конкурсе

В этом году поселок Боровский заявился сразу в нескольких номинациях конкурса Фото: borovskiy-adm.ru

Поселок Боровский вошел в число победителей всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику. Не первый год администрация крупнейшего муниципального образования Тюменского района – поселка Боровский - принимает участие в конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

В этом году он прошел в пятый раз, его федеральным координатором выступило Министерство экономического развития РФ.В этом году поселок Боровский заявился сразу в нескольких номинациях конкурса и стал призером среди сельских поселений в одной из них – «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Боровчане рассказали о своем уличном спортивном объекте – площадке для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметила глава муниципального образования Светлана Сычева, эта спортплощадка притягивает жителей, независимо от возраста, уровня спортивной подготовки и состояния здоровья.

На месте ее обустройства сначала демонтировали обветшавшие малые архитектурные формы, выровняли и заасфальтировали основание, уложили бесшовное резиновое покрытие. После установили изогнутые разноуровневые и параллельные брусья, вертикальные поручни для колясочников и рукоход-молот.Призовое место в конкурсе принесло муниципалитету денежное вознаграждение, которое также будет направлено на благоустройство поселка.