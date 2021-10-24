Тюменцев приглашают на выставку «Пятое время года»

Выставка проходит в Тюменском драмтеатре Фото: Архив "КП"

С 22 октября в Тюменском драмтеатре работает выставка "Пятое время года" в честь грядущего 60-летия голышмановского художника Евгения Корнильцева-Быстринского. Он представил около 50 работ. Казалось бы немного, но это целые циклы. Сам художник выделяет в своем творчестве два главных направления: "Тихая жизнь" и "Загадочный реализм".

Выставка мастера – это искренний разговор со зрителем. На картинах изображены «размышления и духовные поиски». Натюрмотист, живописец, портретист, иконописец, реставратор, руководитель экспозиционной деятельности, галерист, подвижник и педагог – это всё Евгений Корнильцев-Быстринский в одном лице. Его работы выставлялись в Московском Манеже и Центральном доме художников, в художественных галереях России и Германии. В период растущей популярности, несколько лет назад Евгения Корнильцев-Быстринский вернулся на родину родителей – в деревню Быстрая Голышмановского округа. Там он основал Дом художника и ведёт активную экспозиционную и педагогическую деятельность.