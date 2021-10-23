Число умерших на 23 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 12 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 23 октября 2021 года в Тюменской области. Число умерших на 23 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 12 человек и составило 2 243.

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.