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Общество23 октября 2021 18:10

В Тюмени усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в дни каникул

Автоинспекторы проведут в школах уроки дорожной безопасности
Сергей Швецов
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В Тюмени усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в дни каникул.

В Тюмени усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в дни каникул.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в дни каникул. Автоинспекторы проведут в школах уроки дорожной безопасности.

– В каникулярное время трафик перевозок детей в легковых автомобилях увеличивается. В этом году в регионе более чем на треть увеличилось число ДТП, в которых детей перевозили без удерживающих устройств, при этом травмированы 13 юных пассажиров до 12 лет. В каждом 11-ом подобных ДТП ребенок перевозился с нарушением ПДД, – сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД специально перед каникулами записали «видеоминутки» по дорожной безопасности, которые педагоги покажут детям, как напоминание о необходимости каждый день соблюдать дорожные правила.