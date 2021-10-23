В Тюмени усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в дни каникул. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в дни каникул. Автоинспекторы проведут в школах уроки дорожной безопасности.

– В каникулярное время трафик перевозок детей в легковых автомобилях увеличивается. В этом году в регионе более чем на треть увеличилось число ДТП, в которых детей перевозили без удерживающих устройств, при этом травмированы 13 юных пассажиров до 12 лет. В каждом 11-ом подобных ДТП ребенок перевозился с нарушением ПДД, – сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД специально перед каникулами записали «видеоминутки» по дорожной безопасности, которые педагоги покажут детям, как напоминание о необходимости каждый день соблюдать дорожные правила.