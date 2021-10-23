Тюменцам покажут фильм о городских приютах для бездомных животных. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам покажут фильм о городских приютах для бездомных животных. Премьера документального кино состоится в кинотеатре «Киномакс» 30 октября в 18.00.

Зрители узнают, как и где можно забрать питомца из приюта, куда в случае чего отдать питомца. В фильме расскажут, как в Тюмени устроена система по уходу за бездомными животными, и с какими проблемами сталкиваются сотрудники приютов и зоозащитники.

Чтобы попасть на премьеру, нужно зарегистрироваться по этой ссылке. Количество мест ограничено.

– Нам хочется, чтобы зрители узнали, насколько тяжело заниматься деятельностью, связанной с защитой животных. Это история про сильных людей с большим сердцем, многие из которых посвятили этому всю свою жизнь, – отметил Дмитрий Колобов, режиссер фильма, руководитель «Moi-portal.ru».