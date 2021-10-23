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Здоровье23 октября 2021 16:14

Родители из Тюмени узнали, почему дети так часто болеют в детсаду

Им рассказали, как снизить уровень стресса у малыша
Сергей Швецов
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Родители из Тюмени узнали, почему дети так часто болеют в детсаду.

Родители из Тюмени узнали, почему дети так часто болеют в детсаду.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прошла лекция от медиков «Школы здоровья для родителей». Им рассказали, почему дети так часто болеют в детсаду, особенно в первый год посещения. Все дело в стрессе.

– Перед походом в садик необходимо снизить уровень стресса у малыша. Нужно общаться с ребенком, оставлять несколько часов в день на спокойный отдых в тишине и практиковать экологичные способы решения конфликтов в семье, – отметила врач аллерголог-иммунолог Юлия Яснова

Доктор рекомендовала мамам и папам заранее подготовить детей к ранним подъемам в сад: каждый день будить ребенка на пять минут раньше. Так можно избежать ежедневного утреннего стресса в будущем, передает «Тюменская область сегодня».