В Тюменской области похитили электроэнергию на 45 млн рублей. Фото предоставлено "КП".

В Тюменской области похитили электроэнергию на 45 млн рублей. Всего выявлено 130 случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 9 месяцев 2021 года, ущерб составил более 16 млн киловатт-часов. По всем фактам хищений специалисты компании «Россети Тюмень» уже составили материалы. Их направили в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

– Проблема незаконного подключения к сетям в большей степени распространена на юге Тюменской области. Для пресечения противоправных действий специалисты компании совместно с представителями правоохранительных органов проводят мероприятия по выявлению фактов энерговоровства. В погоне за бесплатным электричеством нерадивые потребители самовольно подключаются к линиям электропередачи, монтируют дополнительную проводку в обход приборов учета, срывают контрольные пломбы и вмешиваются в схему учета электроэнергии, – прокомментировали в пресс-службе акционерного общества.

В компании отмечают, что воровство электроэнергии в первую очередь вредит добросовестным потребителям. Дело в том, что из-за самовольных манипуляций с электросетевой инфраструктурой снижается напряжение в сетях или вообще возникают нарушения электроснабжения. Кроме того, есть риск для жизни самих похитителей. Злоумышленники залезают на опоры ЛЭП под напряжением, пренебрегая использованием средств индивидуальной защиты, вручную скручивают провода. Грязные делишки могут окончиться летальным исходом.

По каждому факту энерговоровства работники составляют акты о неучтенном или бездоговорном потреблении. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы. У физлиц – с применением десятикратного норматива. Все нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Для оперативного пресечения энерговоровства в компании «Россети Тюмень» работает телефон доверия: 8-800-200-55-03.