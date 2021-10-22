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Политика22 октября 2021 14:28

Мария Рудзевич стала замгубернатора Тюменской области

Распоряжение подписал глава региона
Сергей Швецов
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Мария Рудзевич стала замгубернатора Тюменской области. Фото - tyuiu.ru.

Мария Рудзевич стала замгубернатора Тюменской области. Фото - tyuiu.ru.

Директор Департамента информатизации региона Мария Рудзевич назначена на должность заместителя губернатора Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Моор.

– В новой должности Мария Рудзевич будет координировать проекты в сфере цифровой трансформации, дальнейшее развитие и совершенствование региональных информационных систем и сервисов, – отметили в оперштабе.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что координация деятельности департамента культуры Тюменской области возложена на заместителя губернатора Андрея Пантелеева. По информации оперативного штаба региона, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.