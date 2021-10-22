В городских лесах Тюмени обновляют минерализованные полосы. Фото: Тюмень - наш дом

В городских лесах Тюмени обновляют минерализованные полосы. Так местные власти готовятся к пожароопасному сезону следующего года.

Этот период знаком всем работникам лесного хозяйства. С 18 октября бороздит почву специально оборудованный трактор.

– Минерализованная противопожарная полоса является барьером при идущем лесном пожаре. Она помогает сохранить от огня участки городского леса, – сообщили в МКУ «ЛесПаркХоз».

Мероприятие является ежегодным и осуществляется в весенний и осенний периоды. Этой осенью планируется обновить 166,8 км полос.