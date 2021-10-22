На улице Мельникайте в Тюмени введут ограничения по остановке и стоянке машин. Фото: Тюмень - наш дом

В районе дома № 101 по улице Мельникайте в Тюмени вводятся ограничения по остановке и стоянке транспортных средств. Это произойдет с 12 ноября ради совершенствования дорожного движения на улицах города.

– Места, запрещающие стоянку/остановку, будут обозначены дорожными знаками «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор». Действие этих дорожных знаков не распространяется на места с дорожными знаками «Парковка», – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве попросили автомобилистов обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.