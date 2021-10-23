В Тюмени за три дня сняли 8 туристических роликов о регионе. Фото - news.utmn.ru.

В Тюмени за три дня сняли 8 туристических роликов о регионе. Всего на образовательный марафон «Медиаэкспедиция» поступило более 200 работ.

– Команды получили кейсы, связанные с различными аспектами Тюмени и Тюменской области. Участники освещали спортивную, культурную, историческую, образовательную, курортную, индустриальную составляющую региона. На протяжении трех дней с участниками работали опытные наставники и кураторы, – сообщили организаторы «МегаТюмени».

Результаты распределились следующим образом:

Гран-при – команда «Живи-Твори-Люби», Южно-Уральский государственный университет (Челябинская область).

2-е место – команда «Тардис», Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (Омская область).

3-е место – команда «НГПУ», Новосибирский государственный педагогический университет (Новосибирская область).