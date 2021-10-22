Число заболевших на 22 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 316 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 22 октября 2021 года в Тюменской области. Число заболевших увеличилось на 320 человек и составило 67 490.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, на 22 октября 2021 года 131 человек выздоровел (за весь период —57362); 59 детей заболели (из общего числа заболевших); 34 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 32251 человек остаётся под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 644 562 человека, полный курс прошли 600 904.

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 064 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек.