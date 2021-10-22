Тюменский областной суд на три дня замораживает рассмотрение дел

Тюменский областной суд на три дня замораживает деятельность. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский областной суд на три дня замораживает деятельность. Это связано с угрозой распространения коронавируса.

Так, по информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, с 1 по 3 ноября включительно суд приостанавливает рассмотрение дел всех категорий (за исключением дел безотлагательного характера), дел в порядке упрощенного производства, и дел, по которым все лица, участвующие в процессе, заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

– Приём документов будет осуществляться посредством услуг почтовой связи и через электронную почту Тюменского областного суда, – добавили в ведомстве.