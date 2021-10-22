Число умерших на 22 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 17 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 22 октября 2021 года в Тюменской области. Число умерших на 22 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 17 человек и составило 2 231.

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 064 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с 30 октября по 7 ноября в учебных заведениях Тюменской области объявлены каникулы. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Алексей Райдер. Нерабочие дни во время каникул объявлены для всех сотрудников школ региона. В вузах и средних специальных учебных заведениях в эти даты также будут каникулы, а для сотрудников – нерабочие дни.