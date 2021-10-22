В Тюмени мужчина вырвал из рук 91-летней старушки сумку с деньгами и накупил энергетиков. Скриншот из видео.

В полицию Тюмени поступило заявление от 91-летней пенсионерки, что у нее похитили сумку с деньгами. Днем она пошла в магазин, и неизвестный молодой человек подошел к ней сзади и вырвал у нее сумку так, что женщина упала. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый безработный 29-летний тюменец. Злоумышленник изначально приметил пожилую женщину, незаметно подошел сзади и вырвал сумку.

– Воспользовавшись тем, что заявительница упала, он убежал с места преступления. Похищенные деньги потратил на покупку продуктов питания и энергетических напитков, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП № 4 возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.