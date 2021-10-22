В Тюмени 41-летний мужчина украл в магазине колготки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменского отдела полиции № 7 поступило заявление от представителей магазина торговой сети продовольственных товаров. У них украли более 20 упаковок капроновых колготок на сумму около 4 тысяч рублей.

Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель.

– Мужчина, воспользовавшись невнимательностью сотрудников магазина, сложил упаковки в пакет и незамеченным покинул торговую точку. Украденное он позже сбыл третьим лицам, а вырученные деньги потратил на покупку продуктов питания, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания ОП № 7 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант арестован.