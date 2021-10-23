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Общество23 октября 2021 11:19

Земледельцы Сорокинского района заготовили более 46 тысяч тонн зерна

Это 20 центнеров с гектара
Сергей Швецов
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Земледельцы Сорокинского района заготовили более 46 тысяч тонн зерна. Фото - admtyumen.ru.

Земледельцы Сорокинского района заготовили более 46 тысяч тонн зерна. Фото - admtyumen.ru.

Земледельцы Сорокинского района заготовили более 46 тысяч тонн зерна. Это 20 центнеров с гектара, подсчитала администрация района.

– Пять хозяйств весной внесли в почву удобрения. Это не могло не сказаться на результатах, – заметил начальник агропромышленного отдела администрации района Сергей Долгодуш.

По его словам, на сегодняшний день обмолот закончили. Теперь надо определиться с хранением зерна, добрать до ста процентов необходимое количество семенного материала.