В Тюмени появилась первая проекционная зебра. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени появилась первая проекционная зебра – на улице Парфенова. Над пешеходным переходом установили проекторы, которые создают яркий световой коридор.

– Применение такой инновационной разметки зарекомендовало себя в других городах нашей страны. Специальное устройство проецирует луч и усиливает отражение существующей разметки. Пешеходный переход становится более заметным и безопасным, – сообщил заместитель руководителя управы Ленинского округа Евгений Триль.

Работу проектора протестируют зимой. Если сбоев не будет (и при наличии финансирования) подобная разметка появится и на других пешеходных переходах. В первую очередь планируется оборудовать их вблизи школ, детских садов и в местах концентрации ДТП.