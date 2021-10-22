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Общество22 октября 2021 11:07

В Тюмени появилась первая проекционная зебра

Пешеходный переход установлен по инициативе управы ЛАО
Сергей Швецов
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В Тюмени появилась первая проекционная зебра.

В Тюмени появилась первая проекционная зебра.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени появилась первая проекционная зебра – на улице Парфенова. Над пешеходным переходом установили проекторы, которые создают яркий световой коридор.

– Применение такой инновационной разметки зарекомендовало себя в других городах нашей страны. Специальное устройство проецирует луч и усиливает отражение существующей разметки. Пешеходный переход становится более заметным и безопасным, – сообщил заместитель руководителя управы Ленинского округа Евгений Триль.

Работу проектора протестируют зимой. Если сбоев не будет (и при наличии финансирования) подобная разметка появится и на других пешеходных переходах. В первую очередь планируется оборудовать их вблизи школ, детских садов и в местах концентрации ДТП.