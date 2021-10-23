В Тюмени пройдет сбор макулатуры. Фото - "5R: refuse, reduсe, reuse, recycle, recover" в ВК.

В Тюмени пройдет сбор макулатуры. Собирать ненужную бумагу можно уже сейчас, сообщают активисты экообъединения 5R.

– Всю макулатуру мы передаем в центр приема вторсырья «Миротворец», с ними у нас заключен договор. В последний раз нам удалось собрать на переработку 100 кг бумаги, – рассказала руководитель экообъединения Евгения Ошуркова.

Сбор макулатуры состоится 28 октября. С местом проведения мероприятия организаторы пока не определись. Актуальную информацию о деятельности 5R можно найти в их группе во «ВКонтакте», сообщает «Тюменская область сегодня».