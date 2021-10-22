Больше ста тюменцев с утра обратились в травматологию из-за гололеда. Фото: Вадим Бегун

Больше ста тюменцев с утра обратились в травматологию из-за гололеда. Не все горожане поспешили сменить осенние ботинки на зимние.

– Порядка 10 процентов имеют достаточно тяжелые травмы, требующие экстренного хирургического вмешательства и продолжения лечения в стационаре. У остальных диагностируются травмы, характерные для падения с высоты собственного роста: ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей, – сообщил руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ № 2 Антон Терёхин.

Травматологи медучреждения рекомендуют выходить из дома заранее, чтобы никуда не торопиться. Обувь должна быть удобной и устойчивой. Передвигайтесь мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах. Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу и держать руки в карманах.

Пожилым людям в гололед следует брать с собой трость с резиновым наконечником, чтобы предотвратить скольжение при опоре на нее. И ни в коем случае не следует перебегать проезжую часть, так как тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.