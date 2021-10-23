В Тюмени детям ОВЗ покажут интерактивную выставку «В чем твоя волшебная сила?». Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени детям ОВЗ покажут интерактивную выставку «В чем твоя волшебная сила?». Мероприятие, организованное на грант Росмолодежи, состоится в МТЦ «Космос».

– Мы хотим показать позитивных людей с ОВЗ, с их богатым внутренним миром. Показать их потенциал. Эти люди – не проблема для общества, для родителей, – отметила медиаменеджер учреждения Анна Захарова.

До работы в «Космосе» Анна Захарова работала тьютором в коррекционно-развивающем центре, позже тренером по адаптивной физкультуре с детьми с особенностями развития, также была фотографом мероприятий для детей этих центров.

Она часто слышала от родителей, как им сложно бывает выходить куда-то с ребенком. И часто сама становилась свидетелем плохого отношения, непрошеных советов, порицания детей с особенностями.