Жители Тюмени ночью чувствовали запах гари. Фото - Екатерина Ужитчак.

Жители Тюмени ночью чувствовали запах гари. По словам одной из местных жительниц, которая рассказала о проблеме в социальных сетях, «в пять утра весь Восточный район был в дыму, и похлеще, чем при пожарах». Ее поддержали и другие горожане.

– Организован лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе по содержанию диоксида серы, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также в ведомстве рассказали, что пробы атмосферного воздуха также взяли 20 октября в Восточном административном округе, а именно в створе улиц Федюнинского – Широтная. По результатам исследований, выполненных в региональном Центре гигиены и эпидемиологии, в пробах атмосферного воздуха превышений ПДК вредных веществ не выявлено.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что атмосферный воздух областной столицы проверили в лаборатории на содержание вредных веществ: диоксида серы, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц. Это было сделано из-за стойкого запаха гари.