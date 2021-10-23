Ишимцев водит по городу бот Мартин. Фото - "Ишим" в ВК.

Ишимцев водит по городу telegram-бот Мартин. Онлайн-экскурсией воспользовались уже более 200 человек.

Разработчики предложили жителям Ишима прогуляться по маршруту «Байки около МТ». Он состоит из 14 исторических локаций. Время прохождения пешего маршрута – около 40 минут. Стартовая точка – здание мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

– Маршрут будет действовать до осени 2022 года, чтобы как можно больше людей смогли ближе познакомиться с историей города, – сообщила менеджер проекта «Линии города» Татьяна Зубрилина.

Отметим, что впервые онлайн-гид «Мартин, проводи» был разработан мультицентром «Контора пароходства» в 2020 году. В 2021 году в рамках проекта «Линии города» аналог telegram-бота появится в Ишиме, передает «АиФ – Западная Сибирь».