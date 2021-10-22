В Тюмени все парковки в центре города станут платными с 29 ноября. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени парковки в границах улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской станут платными с 29 ноября. Для местных автомобилистов организовали 575 мест.

Из информации администрации города следует, что с 7.00 до 19.00 за оставленный на один час автомобиль придется заплатить 30 рублей. Первые 15 минут и период с 19.00 до 07.00 и по праздникам парковка бесплатна.

– В будни центр областной столицы посещает не менее 10 тысяч машин. Платные парковки увеличат пропускную способность улиц. Зачастую неправильно припаркованные машины создают помехи общественному транспорту и движению пешеходов, а также образуют заторы, которые могут привести к ДТП, – пояснили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что у развязки на Мельникайте – Дружбы появилась бесплатная парковка. Ее организовали для тех, кто будет приезжать на машине, чтобы отдохнуть в лесопарке имени Гагарина.

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