В Тюменской области выбирают бренд региона. Фото - marka72.tyumen-city.ru.

В Тюменской области выбирают бренд региона. Отдать свой голос какому-либо предприятию еще не поздно, это сделали уже более пяти тысяч человек.

Очередное событие, посвященное интернет-голосованию конкурса «Тюменская марка – 2021», состоялось в Тюменском ЦУМе.

– Одно из преимуществ конкурса – готовность меняться год от года. За 19 лет проведения конкурс обрел свои традиции, но при этом остался современным. Это относится прежде всего к интернет-голосованию и к новинке этого года – шопинг-квесту «Марка удачи», к которому активно подключились горожане, – отметила член тюменской Торгово-промышленной палаты, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Отдать свой голос за какое-либо предприятие еще не поздно. Голосование продлится до 29 октября включительно на официальном сайте проекта.