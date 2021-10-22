Тюменских гаишников «десантировали» на федеральные трассы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменских гаишников «десантировали» на федеральные трассы. Сотрудники ГИБДД будут дежурить на дорогах до 25 октября, помогая ориентироваться водителям в сложных погодных условиях.

– В октябре на федеральных автодорогах региона произошло 20 ДТП, в них погибли 7 человек, 27 человек ранены. Все наряды ДПС несут службу на трассах с включенными проблесковыми маячками, чтобы быть издалека видными водителям. Сотрудники ГИБДД предупреждают автомобилистов об опасности движения ночью, рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что пассажиры авто не всегда используют ремни безопасности. Это обстоятельство увеличивает летальность в ДТП. Автоинспекторы проконтролируют использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств.